Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 173,02 USD.

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 173,02 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,61 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 171,93 USD. Bei 173,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 644.801 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 178,77 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,22 Prozent niedriger. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 115,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 49,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,343 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,75 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,47 Mrd. USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Weitere Börsenrally voraus? Wall Street-Banken schrauben S&P 500-Kursziele hoch

Neue Nummer eins im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalio im ersten Quartal 2024

Alphabet-Aktie unter Druck: Google verfeinert KI-Übersicht angesichts absurder Empfehlungen