Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag in Rot

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 116,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 115,70 EUR. Mit einem Wert von 116,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.867 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,10 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,23 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch