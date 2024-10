Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 167,47 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 167,47 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 168,22 USD. Bei 168,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 909.548 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 204,71 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,64 USD im Jahr 2024 aus.

