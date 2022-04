Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:22 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.614,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 2.610,00 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 335 Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.702,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1.801,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2021). Abschläge von 30,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.458,33 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 22,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56,90 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.04.2022 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 137,25 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

