Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 05.05.2022 16:22:00 Uhr 1,7 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2.307,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.290,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.360 Stück.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.702,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,72 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.801,20 EUR. Dieser Wert wurde am 14.05.2021 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 23,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Das EPS lag bei 24,62 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 133,96 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

