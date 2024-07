Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 188,81 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 188,81 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 188,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.341.949 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,04 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 38,90 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,343 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 189,25 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,55 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

