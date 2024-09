Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 158,13 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 158,13 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 159,45 USD. Bei 156,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.020.610 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 191,75 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 21,26 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 31,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,386 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 84,64 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 22.10.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

