Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 130,82 USD.

Um 16:07 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 130,82 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,85 USD zu. Bei 128,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 4.822.746 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

