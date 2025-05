Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 154,01 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 154,01 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 154,00 USD. Bei 154,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.359.015 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,44 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 8,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,494 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,67 USD aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,97 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Hot Stocks heute: FED Nachlese - Apple vs. Google - Tech overview

Alphabet-Aktie im Fokus: Wie KI-Alternativen Google unter Druck setzen

NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen