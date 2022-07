Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie legte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 2.218,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.231,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2.202,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.799 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.702,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 17,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1.906,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,37 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.221,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 110,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

