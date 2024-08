Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 157,05 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 157,05 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.763.567 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (120,21 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,360 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 22.10.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

