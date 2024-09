Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 154,97 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 154,97 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,73 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.106.533 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,43 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,386 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

