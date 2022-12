Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 93,00 EUR ab. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 93,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.529 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,07 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

