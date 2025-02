Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 189,69 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 189,69 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 189,53 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.317.246 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 9,15 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 130,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,559 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,14 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS belief sich auf 2,17 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 96,45 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Morgan Stanley sieht Chancen im Handelskrieg: Diese Branchen könnten von Trumps Zöllen profitieren

Neuer Hype Quantencomputing? Das sagt ChatGPT zu D-Wave, Rigetti und Co.

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen