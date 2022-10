Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 103,18 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 471 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 23,64 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 8,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

