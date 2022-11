Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 87,62 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 87,62 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.449 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,16 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,07 EUR am 04.11.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 3,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

