Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag im Plus

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 115,86 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 116,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.582 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,57 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

