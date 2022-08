Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 115,94 EUR. Bei 115,94 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 115,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 770 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 14,20 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 21,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

