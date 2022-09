Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Freitagnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 109,44 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,04 EUR. Bei 108,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.046 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,01 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit Abgaben von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

