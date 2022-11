Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotes Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 88,14 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 87,85 EUR. Mit einem Wert von 88,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.756 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 34,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,07 EUR am 04.11.2022. Mit Abgaben von 3,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,74 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

