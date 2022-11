Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 88,36 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 87,85 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.088 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 34,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 85,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,57 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.092,00 USD gegenüber 65.118,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Meta-Aktie, Amazon-Aktie & Co. unter Druck: Gehört das rasante Wachstum von "Big Tech" endgültig der Vergangenheit an?

Alphabet A -Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Apple stellt neue App Store-Richtlinien vor - zum Missfallen der Facebook-Mutter Meta