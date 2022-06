Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Vormittag nach

Die Aktie verlor um 10.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 2.174,00 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2.174,00 EUR ab. Bei 2.174,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,56 Prozent. Bei 1.906,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.335,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.011,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 133,03 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Kündigung droht: So kompromisslos stellt sich Elon Musk gegen Homeoffice-Wunsch von Tesla-Mitarbeitern

Microsoft-Aktie schwächer: Corint Media schaltet wegen Urheberrechtstreit Schiedsstelle ein

Apple-Aktie in Grün: Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com