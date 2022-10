Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Verlusten

Um 04:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 100,92 EUR ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,32 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 100,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 15.872 Stück.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Mit einem Kursverlust von 5,90 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

