Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 189,52 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 189,52 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 189,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 955.555 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,23 USD am 21.07.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 60,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,343 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 189,25 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,55 USD im Jahr 2024 aus.

