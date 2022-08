Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 116,14 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 115,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.480 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,05 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

