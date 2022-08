Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 116,80 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,40 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.414 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 22,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 69.685,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.880,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

