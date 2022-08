Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Mit einem Wert von 116,40 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 116,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 116,40 EUR. Bei 116,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 145 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 13,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 22,14 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

