Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag seitwärts

Mit einem Wert von 92,12 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 93,29 EUR zu. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 92,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.832 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 85,07 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,29 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 133,57 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

