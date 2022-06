Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 13.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 2.060,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 2.045,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2.067,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.258 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.702,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 23,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.906,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,11 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.335,71 USD aus.

Am 26.04.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,62 USD, nach 26,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55.314,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 132,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com