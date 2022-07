Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 13.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 2.241,50 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 2.217,00 EUR. Bei 2.284,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.888 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.906,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,60 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.221,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 24.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 110,01 USD je Aktie belaufen.

