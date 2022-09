Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 109,50 EUR. Bei 110,14 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 109,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,88 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 9.279 Aktien.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,90 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,23 USD fest.

