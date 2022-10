Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 100,44 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,18 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,24 EUR. Bisher wurden heute 3.884 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 25,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 5,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,20 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Hot Stocks heute: Aktien von Google, Apple, Meta oder Microsoft jetzt kaufen? - GRENKE mit Zahlen