Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Mittag zu

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 89,12 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 89,15 EUR. Bei 88,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 7.061 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,07 EUR). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

