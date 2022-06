Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 2.050,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.032,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.072,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.569 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 24,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.906,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.335,71 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Es stand ein EPS von 24,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 26,29 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 132,94 USD fest.

