Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 2.051,00 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.057,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.057,50 EUR. Bisher wurden heute 92 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 2.702,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.906,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3.335,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 132,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

Google will Diskriminierungsklage von Frauen mit Millionenzahlung beilegen - Alphabet-Aktie in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com