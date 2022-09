Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 104,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 105,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.615 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 22,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 140,00 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet- und Meta-Aktien uneins: EU-Gericht senkt Milliardenstrafe für Google leicht - Strafen für Google und Meta in Südkorea

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden