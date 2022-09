Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag in Grün

Um 09:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 105,68 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 105,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,90 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.286 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Gewinne von 21,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Abschläge von 10,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 140,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet- und Meta-Aktien uneins: EU-Gericht senkt Milliardenstrafe für Google leicht - Strafen für Google und Meta in Südkorea

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden