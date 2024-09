Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Nachmittag zu

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 157,88 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 157,88 USD nach oben. Bei 157,97 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,30 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 990.451 Aktien.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 21,45 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,86 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 84,64 Mrd. USD gegenüber 74,60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

