Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Vormittag nach

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 94,97 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,97 EUR ab. Mit einem Wert von 94,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 497 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,64 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 133,57 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

