Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 154,09 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 154,09 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,68 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.939.540 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 25,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 205,80 USD.

Am 04.02.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

