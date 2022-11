Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Um 12:22 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 94,84 EUR ab. Bei 94,73 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.511 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 29,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 85,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

