Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 18.07.2022 09:22:00 Uhr 94,9 Prozent im Minus bei 111,68 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 110,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 3.296 Stück.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.699,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 95,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2022 (110,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.221,43 USD.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 109,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Netflix' Werbe-Version wird Anzeigen von Microsoft enthalten - Aktien schließen ohne gemeinsame Tendenz

Web3 kommt aufs Smartphone: Solanas Krypto-Handy Saga angekündigt