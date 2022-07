Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 19.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 108,72 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 106,56 EUR. Bei 107,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.334 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 95,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.07.2022 bei 106,56 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.749,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,46 USD im Jahr 2022 aus.

