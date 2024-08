Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 165,45 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 165,45 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 165,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 165,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.389.831 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 191,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 15,90 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,386 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,71 USD.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,64 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

