Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 166,71 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 166,71 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,54 USD aus. Bei 166,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.728.853 Stück gehandelt.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Mit Abgaben von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,494 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,67 USD.

Am 24.04.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 80,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: So hat die Deutsche Bank im 1. Quartal 2025 investiert

Endava-Aktie: Der unbekannte Quantum-Player mit Kurspotenzial?

Alphabet-Aktie dennoch freundlich: Google unterliegt im Datenschutzstreit