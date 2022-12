Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 83,18 EUR. Bei 81,92 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.660 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Gewinne von 38,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

