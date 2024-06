Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 178,61 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 178,64 USD. Bei 177,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.796.466 Stück gehandelt.

Am 13.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 1,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 115,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 54,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,343 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 182,38 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

