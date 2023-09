Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 132,40 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 132,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 40.370 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 139,16 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 4,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 37,05 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie etwas tiefer: Chatten mit Alexa - Wie Amazon auf die Chatbot-Welle aufspringt

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie etwas tiefer: Google-Chatbot Bard setzt auf KI-Faktenchecker

Alphabet-Aktie an der NASDAQ tiefer: Südwestverleger-Verbandschef Lehari fordert Entflechtung von Google