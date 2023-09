Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 131,23 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 131,23 USD ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 130,60 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.498.890 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 139,16 USD erreichte der Titel am 19.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (83,34 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 36,49 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie etwas tiefer: Chatten mit Alexa - Wie Amazon auf die Chatbot-Welle aufspringt

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie etwas tiefer: Google-Chatbot Bard setzt auf KI-Faktenchecker

Alphabet-Aktie an der NASDAQ tiefer: Südwestverleger-Verbandschef Lehari fordert Entflechtung von Google