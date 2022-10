Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag leichter

Um 09:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 100,32 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,32 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 100,32 EUR. Zuletzt wechselten 1.300 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,98 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 25,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 95,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.685,00 USD im Vergleich zu 61.880,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,15 USD je Aktie.

